Polémica e confusão no Arouca-Sporting: bancos pegados e dois vermelhos

Polémica marcou parte final da primeira parte do Arouca-Sporting, partida das meias-finais da Taça da Liga

A primeira parte do Arouca-Sporting acabou com um golo de Paulinho e muita polémica. Após o golo de Antony, que acabaria por ser anulado, o banco do Sporting protestou muito, rodeando mesmo o árbitro, atitude no qual foi seguido pelo Arouca, quando o banco da equipa arouquense percebeu que o lance poderia ser polémico.

Membros dos dois bancos envolveram-se mesmo num intenso duelo verbal, designadamente entre Rúben Amorim e adjuntos do Arouca. E a situação escalou quando depois do golo anulado ao Arouca, o Sporting acabou a abrir o marcador na cobrança do livre assinalado no início da jogada que deu origem ao golo arouquense.

Neste cenário, o treinador de guarda-redes do Arouca, Hélder Godinho; e ainda Joel Pinho, diretor do Arouca, viram vermelho direto. Na ida para os balneários foram percetíveis vários focos de discussão entre elementos das duas equipas.