Petit: "Bruno Onyemaechi? Nunca me refugiei nos atletas que não temos..."

Declarações de Petit, treinador do Boavista, após a eliminação frente ao União de Leiria (4-5 nos penáltis, 0-0 ao fim de 90 minutos), na primeira eliminatória da Taça da Liga.

Derrota: "O nosso objetivo era vencer. Sabíamos que seria um jogo dentro daquilo que têm sido as pré-épocas. Conseguimos ter maior controlo e mais bola, mas, por vezes, a partida esteve muita amarrada e faltou-nos criar mais situações, fruto também de só termos 20 dias de pré-época e os jogadores não estarem no seu melhor".

Análise: "O adversário tentou fechar os nossos espaços em bloco baixo e retirar-nos um pouco de profundidade, tentando sempre criar situações de perigo ou de transição a partir de erros nosso, mas fomos uma equipa organizada. Há que continuar a trabalhar. Iremos ter três semanas para preparar o primeiro jogo [da I Liga, com a receção ao campeão Benfica]".

Faltou ritmo? "As minhas equipas têm pulmão e intensidade alta no jogo. Não mudámos muito a nossa forma de trabalhar por ter havido esta partida da Taça da Liga numa fase prematura da temporada. Preocupa-me mais o rendimento ao longo da época inteira. Estamos tristes, porque queríamos passar, e sentimos um pouco a ausência de adeptos em nossa casa".

Ausência de Bruno Onyemaechi por razões burocráticas: "Nunca me refugiei nos atletas que não temos ou que já foram embora. Tento trabalhar e evoluir aqueles que estão no plantel. Não nos lamentamos sobre as ausências, mas procuramos soluções. Metemos o Filipe [Ferreira] a jogar nessa posição [de lateral esquerdo], tal como podia ser o Berna. Sabemos que são jogadores diferentes, mas cabe-me tentar trabalhá-los, melhorá-los e valorizá-los no plano individual para que, depois, o nosso coletivo seja ainda mais forte".