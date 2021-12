Pedro Ribeiro orgulhoso do Penafiel: "Perdemos o jogo, mas ganhámos tudo o resto"

Declarações do técnico do Penafiel, no final do encontro com o Sporting (0-1)

Jogo: "Quando se defrontam equipas desta qualidade, campeão, invicto, perdeu para a Champions, mas apurou-se, há dois caminhos: adulterar, ao defender, ou manter a personalidade, disputando o jogo e sendo humildes. Não foi no fim que o Penafiel acreditou. A primeira parte é bem jogada, há um ligeiro ascendente do Sporting. Antes da expulsão, é o Penafiel que está a dominar. Criámos quatro oportunidades, só não conseguimos fazer golo. Perdemos o jogo, mas ganhámos tudo o resto. Sou um treinador orgulhoso. Jogadores respeitaram Sporting, mas tiveram momentos de qualidade com bola."

Alternativas: "É a prova que os plantéis têm 24, 25, 26 jogadores. Sabemos bem o plantel que construímos. Eu vejo isto diariamente. A forma como eles complicam a vida a quem está a jogar com frequência. Estou a ser constantemente injusto, só podem jogar 11, mas mostraram aqui que o plantel vale por um todo. Não ficámos em bicos de pés. Este não é o objetivo principal da época, o objetivo é o campeonato. Há que voltar aos treinos e pensar no objetivo principal."

Apoio: "Queria agradecer aos adeptos pelo apoio que nos deram. Eu entendo que queiram ver este jogo, mas ajudem-nos e venham cá nos jogos do campeonato."

Reforço de confiança: "O Penafiel sai reforçado pela atitude que tem tido em todos os jogos, não só neste, mas pela forma como jogamos com uma equipa que se apurou na Champions. Ficámos a milímetros de não perder. Temos de continuar assim e vamos continuar assim, humildes e focados."

Subida: "A subida é no final da época para as equipas que mereceram. Até lá não dá para festejar. Quem se centra no objetivo final está mais perto de perder o foco no presente. O Estrela é uma excelente equipa, sabemos a dificuldade. Há que focar no mais importante, no campeonato."