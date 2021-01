Pedro Proença garante segurança na final four e vinca desejo do regresso dos adeptos

Líder da Liga assinou um editorial na revista do organismo no qual abordou a fase final da Taça da Liga e o processo futuro relativo à abertura dos estádios

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, garantiu, esta sexta-feira, "todos os esforços e cuidados para a segurança de todos os envolvidos" na final four da Taça da Liga e defendeu, novamente, o regresso dos adeptos aos estádios em Portugal.

Num editorial publicado na mais recente edição da revista Liga-te, intitulado "Final Four da Allianz Cup com emoção em campo", Pedro Proença assumiu qual o papel do organismo que tutela o futebol profissional na organização da fase final da prova.

"Se a saúde do público, está por natureza, e logo à partida, preservada, cabe à Liga Portugal organizar a competição com todo o profissionalismo que a caracteriza, respeitando todas as medidas de segurança que acautelem a situação de todos os envolvidos no evento: atletas, treinadores, pessoal de apoio, assistentes e demais profissionais", referiu o líder da Liga de Clubes.

"Com toda a confiança que, juntos, em articulação com as entidades competentes, seremos capazes de superar esta fase e ter a destreza de saber reinventar o futuro", acrescentou o responsável, que vai cumprir em janeiro, 2000 dias na liderança do organismo.

Pedro Proença aproveitou o espaço de opinião na publicação para salientar o "papel terapêutico e pedagógico que o futebol pode (e deve) ter nestes novos tempos", em alusão ao período de confinamento que a sociedade enfrenta e que impossibilita a ida de adeptos aos estádios.

O líder da Liga de Clubes depositou, por isso, confiança na capacidade do organismo e dos próprios clubes profissionais portugueses, sob determinadas condições, recordando os jogos-piloto, realizados durante o ano passado, que testaram o regresso do público.

"Os seis jogos experimentais já realizados em tempo de pandemia, deixaram a prova a quem de direito: e continuamos a trabalhar na retoma dos adeptos aos estádios. Com regras, cautelas, restrições, limitações ao número de adeptos nas bancadas, com distanciamento social e sem facilitismos, nem qualquer laivo de falta de consciência, tudo será possível", considerou Pedro Proença.

A final four da Taça da Liga realiza-se entre os próximos dias 19 e 23 de janeiro, em Leiria. Benfica, Braga, FC Porto e Sporting são as quatro equipas que vão discutir o troféu da 14.ª edição da prova.