Pedro Moreira e o empate na estreia: "Conseguimos apertar um adversário que estava mais confiante"

Declarações do treinador do Torreense, no final do encontro com o Académico de Viseu (1-1)

Análise ao empate: "Foi uma entrada em jogo com qualidade, em que conseguimos criar algumas situações de perigo e apertar um adversário forte, que vem de um ciclo positivo de não derrotas, e que estava mais confiante do que nós. Tivemos capacidade de criar oportunidades de golos. Com o decorrer do jogo apareceu mais a tipologia de jogo do Académico de Viseu, que colocou a nossa equipa em sentido em algumas situações. Mesmo o lance do golo partiu de uma iniciativa individual. No início da segunda parte entrámos bem, conseguimos marcar, mas senti a equipa sempre equilibrada, ainda que com algumas dificuldades no jogo direto, nomeadamente nas bolas paradas, onde esta equipa do Académico de Viseu é muito poderosa."

Olhar para o futuro: "Nunca senti o resultado muito em perigo. Que seja um fator de positividade para o que o Torreense tem de fazer daqui para a frente, aproveitando esta competição para lançar alguns jogadores que têm jogado menos: alterámos um jogador em cada setor, foi experimentado um esquema tático diferente... estamos a procurar equilibrar algumas coisas que também poderão ser visíveis, inclusive, para aquilo que queremos do mercado de janeiro".