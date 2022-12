Paulo Alves quer continuar "história bonita" na Taça da Liga

Paulo Alves, treinador do Moreirense

Redação com Lusa

Moreirense defronta o Arouca nos quartos de final após ultrapassar o Benfica na fase de grupos.

O treinador do Moreirense, da II Liga, sublinhou a vontade de dar continuidade à "história bonita" na Taça da Liga de futebol, em que os cónegos vão defrontar o primodivisionário Arouca, nos quartos de final.

"Não mudamos a nossa forma de jogar em função dos adversários. Agora, temos que fazer os ajustes em relação aos pontos mais fortes do Arouca. É nesse sentido que temos preparado o jogo, é nesse sentido que a equipa vai entrar em campo, com vontade de cada vez mais continuar esta história bonita e seguir em frente", afirmou Paulo Alves, em conferência de imprensa.

Na antevisão da partida dos quartos de final, agendada para quinta-feira, em Moreira de Cónegos, o técnico ressalvou o mérito da formação que orienta em alcançar esta fase da prova e frisou que não quer ficar por aqui. "O Moreirense chegou a esta fase com mérito. Os jogadores têm mostrado uma capacidade de adaptação às provas que vão aparecendo de uma forma excelente e, portanto, estamos aqui com todo o mérito. Agora é dar seguimento a isso. Manter a equipa concentrada no que é essencial", salientou.

De resto, Paulo Alves não poupou elogios ao adversário, atual oitavo classificado da I Liga, e salientou o bom momento que os arouquenses atravessam. "O Arouca é uma excelente equipa. Está super tranquila na sua liga, na primeira metade da tabela, sem problemas em termos pontuais. Isso dá muita confiança e muita tranquilidade à equipa. Tem excelentes jogadores, está muito bem organizada. O jogo ditará as suas leis. Cada jogo tem as suas dificuldades, compete-nos adaptarmo-nos a elas", referiu ainda.

O Moreirense vai defrontar o Arouca na quinta-feira, às 20:15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, sob arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve, naquela que será a última partida relativa aos "quartos" da Taça da Liga.

O vencedor desta eliminatória vai jogar, nas meias-finais, com o atual detentor do troféu, o Sporting, que, na segunda-feira, venceu o Braga por 5-0.

A final four da Taça da Liga disputa-se no Estádio Municipal de Leiria pela terceira edição consecutiva, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.