Paulo Alves destaca atitude contra o Benfica: "Seguimos com mérito na prova"

Declarações de Paulo Alves, treinador do Moreirense, após o empate (1-1) frente ao Benfica, que valeu a passagem aos quartos de final da Taça da Liga.

O jogo: "Tenho que valorizar muito e dar os parabéns aos meus jogadores pela forma como se bateram. Passámos, durante a semana, que eles tinham capacidade e competência para ombrear fosse com quem fosse, com respeito por todos os adversários e o Benfica, claro, não era exceção. O compromisso e a solidariedade de todos levaram a este resultado fantástico, que nos permitiu seguir em frente. Dividimos o jogo em algumas fases, embora não parecesse, tivemos duas bolas no ferro, e o Benfica também teve as suas oportunidades. Acho que o resultado ajusta-se plenamente e seguimos com mérito na prova."

Alterações ao longo da partida: "Fomos mexendo em função dos cartões. Este jogo era uma final, teria de ser resolvido aqui, e ficar sem um jogador, contra uma equipa com a qualidade do Benfica, seria muito complicado. Toda a gente batalhou e lutou, todos reagiram bem, deram o seu contributo, os que jogaram de início, também os que entraram, trabalharam, lutaram e mostraram um compromisso excecional. Vamos dar tudo para continuar a ter sucesso na prova."

Arouca nos quartos de final: "Será mais um jogo difícil. Temos algumas lesões de jogadores importantes e até lá vamos ver com quem podemos contar. Os jogadores têm dado tudo e mais alguma coisa, mesmo os que têm jogado menos e isso deixa-me descansado. A confiança está bem, já o tinha dito antes do jogo e mostrámos isso hoje. Tenho plena confiança de quem jogar quinta-feira, com o Arouca, dará, certamente, uma boa resposta."

Declarações à SportTV