Pasinato travou o Benfica: "Obrigado pelas palavras, mas o mérito é de todos"

Guarda-redes esteve em grande no jogo que garantiu o apuramento do Moreirense para os quartos de final da Taça da Liga.

Pasinato, guarda-redes do Moreirense, protagonizou uma grande exibição no empate a um golo com o Benfica, que rendeu à formação da II Liga a passagem aos quartos de final da prova.

"Sabíamos da força do Benfica, que vinha bem. Entrámos muito concentrados, mérito é do coletivo. Começámos a ganhar, sofremos um sufoco e contra-ataques. Sabíamos que só assim conseguíamos passar esta fase. Esta equipa tem mérito, tem uma entrega absurda", afirmou à SportTV.

"Obrigado pelas palavras, mas o mérito é de todos. A equipa esteve unida, quem joga e quem não joga. Queremos algo mais nesta prova e fizemos um grande jogo. Precisávamos de jogar assim para continuar. Vai ser um adversário difícil o Arouca. É passo a passo. Será um jogo de dificuldade extrema", disse ainda o brasileiro.