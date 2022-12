Os onzes prováveis de Sporting e Braga para o duelo na Taça da Liga

Sporting e Braga defrontam-se a partir das 20h15 desta segunda-feira, em Alvalade, numa partida referente aos quartos de final da Taça da Liga.

Adán está de volta

O encontro dos quartos de final da Taça da Liga, frente ao Braga, é a doer e Rúben Amorim não quer facilitar. Adán vai voltar a jogar nesta competição e será o titular da baliza dos leões, remetendo Franco Israel, que jogou contra o Marítimo, com as contas encaminhadas, novamente para segundo plano. Amorim confirmou durante a conferência de imprensa que "Adán será titular" - Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis serão os centrais.

Outra das novidades prende-se com a utilização de Pedro Gonçalves no meio-campo. Apesar de Amorim ter tentado esconder o jogo quanto ao substituto de Morita, japonês que está impedido de jogar devido a lesão nos gémeos, é o internacional português que vai ser o organizador de jogo, tendo Ugarte, que não jogou no Mundial, a seu lado e à procura de readquirir ritmo competitivo.

Na esquerda, Nuno Santos tem lugar reservado e, no lado oposto, surgirá naturalmente Pedro Porro, que tem sido um dos principais municiadores, somando oito assistências e um golo em 19 jogos.

No ataque, Trincão e Edwards estarão nos corredores e Paulinho estará na posição de ponta de lança. "Enquanto tiver este rendimento...", declarou Amorim, agradado com os cinco golos marcados contra Farense e Marítimo, que reforçaram a condição de maior artilheiro de sempre na prova: o canhoto leva 17 golos.

Onze provável do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Ugarte, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Edwards, Paulinho e Trincão.

Capitão apontado ao onze

Melhor marcador de sempre da história do Braga (contabiliza nesta altura 100 golos em 302 jogos), o capitão Ricardo Horta regressou sem problemas físicos do Mundial do Catar e está praticamente certo no onze inicial do Braga para o jogo decisivo com o Sporting, referente aos quartos de final da Taça da Liga. Sem abrir muito o jogo, Artur Jorge confirmou a disponibilidade total do internacional português e também a inclusão na convocatória.

"Chegou bem e está na lista", referiu o treinador, que, desta vez, não arriscará tanta juventude na equipa, ao invés do que se verificou na fase de grupos da Taça da Liga. Matheus regressará à baliza, enquanto Al Musrati e Castro retomarão os seus lugares no meio-campo. Já o mexicano Diego Lainez será preterido, na direita, por Iuri Medeiros.

Onze provável do Braga: Matheus; Fabiano, Tormena, Niakaté e Sequeira; Iuri Medeiros, Al Musrati, Castro e Ricardo Horta; Abel Ruiz e Vitinha.