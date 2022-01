Os onzes prováveis de Benfica e Boavista para a meia-final da Taça da Liga

Arranca esta terça-feira a final four da Taça da Liga, com a primeira meia-final a ser disputada entre Benfica e Boavista, a partir das 19h45.

Vlachodimos deve furar a rotação

Nélson Veríssimo vai ser obrigado a mexer no onze que hoje vai medir forças com o Boavista na meia-final da Taça da Liga, mas não na baliza. Segundo apurámos, Vlachodimos deverá manter-se no posto, que tem sido de Helton Leite nas taças. De resto, Gilberto poderá voltar à direita para poupar Lázaro e Morato sucede a Otamendi, enquanto na frente Everton é o mais forte candidato a ocupar a vaga aberta pela viagem de Darwin para o Uruguai de modo a representar a sua seleção. No eixo do ataque, Yaremchuk poderá ser a opção, mas Gonçalo Ramos está à espreita.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Morato e Grimaldo; João Mário, Weigl e Paulo Bernardo; Rafa, Yaremchuk e Everton.

Filipe Ferreira ajuda a improvisar

A falta de opções para a defesa abre a porta a Filipe Ferreira, lateral-esquerdo que Petit adaptará a terceiro central, aproveitando as suas características defensivas e capacidade de cobertura nas subidas de Hamache. O treinador só tem Abascal como central de raiz e para se manter fiel ao 3x4x3 será obrigado a improvisar uma linha de defesas, não sendo provável que arrisque a estreia de Guito Madureira, de 19 anos. Filipe Ferreira poderá, assim, regressar à titularidade, sendo ele o jogador com mais assistências nesta prova.

Onze provável do Baovista: Bracali; Nathan, Abascal e Filipe Ferreira; Sauer, Makouta, Pérez e Hamache; Gorré, Musa e Ntep.