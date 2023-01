Os onzes iniciais de Sporting e FC Porto para a final da Taça da Liga

Sporting e FC Porto defrontam-se este sábado (19h45), em Leiria. Confira as escolhas de Rúben Amorim e Sérgio Conceição.

Sporting e FC Porto defrontam-se este sábado, a partir das 19h45, na final da Taça da Liga.

Com Pedro Porro - suplente nas meias-finais com o Arouca - a ser apontado à saída do emblema leonino e com Paulinho a sair lesionado do último encontro, gerando-se dúvidas durante a semana sobre a utilização dos dois jogadores, Rúben Amorim opta por um onze inicial com a presença de ambos. St Juste e Ricardo Esgaio dão lugar a Gonçalo Inácio e Porro no onze.

Nos dragões, Sérgio Conceição, que havia convocado o recuperado de lesão Evanilson, deixa o avançado brasileiro de fora, mesmo do banco de suplentes, e chama de novo ao onze inicial Galeno e Taremi, relegando para o banco Veron e Danny Namaso.

Onze do Sporting: Ádan; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Pedro Porro, Morita, Ugarte e Nuno Santos; Edwards, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Suplentes: Franco Israel; St Juste, Trincão, Fatawu, Tanlongo, Arthur Gomes, Ricardo Esgaio, Jovane e Chermiti

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe, Eustáquio e Galeno; Pepê e Taremi

Suplentes: Diogo Costa; Fábio Cardoso, Zaidu, Rodrigo Conceição, Bernardo Folha, Veron, Namaso, Gonçalo Borges e Toni Martínez