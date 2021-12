Os jogos das meias-finais da Taça da Liga

O Boavista foi a última equipa a garantir o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga

A final terá lugar a 29 de janeiro de 2022

O Boavista foi a última equipa a garantir o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga, algo que consegue pela primeira vez.

As meias-finais terão lugar a25 e 26 de janeiro de 2022, com os axadrezados a defrontarem o Benfica, vencedor do grupo A.

A outra meia-final vai opor o Sporting, vencedor do grupo B e detentor do troféu, ao Santa Clara, que ganhou o grupo D.

