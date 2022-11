Rui Borges, treinador do Vilafranquense

Redação com Lusa

Vilafranquense, após a derrota por 1-0 com o Boavista.Declarações de Rui Borges, treinador do

"Entrámos muito bem na primeira parte. Os primeiros 30 minutos foram fantásticos da nossa parte, com muita qualidade no processo ofensivo e sempre a querer jogar com qualidade e critério. Chegámos algumas vezes ao último terço, mas podíamos ter definido melhor em alguns momentos e criar impacto nas zonas de finalização. Contudo, fomos claramente melhores a nível ofensivo e defensivo.

Caímos demasiado depois do intervalo. Há mérito do adversário, que tem qualidade, mas penso que sentimos um bocadinho a intensidade que metemos na primeira meia hora e acabámos por recuar e deixar o Boavista ganhar confiança e chegar com mais qualidade ao último terço. O adversário expôs-nos a problemas perto da nossa baliza até ser feliz. Por tudo aquilo que foi este jogo, a palavra certa é equilíbrio e o empate seria bem justo.

[futuro na Taça da Liga] Os prémios são diários. Mais do que olhar para o próximo jogo [frente à BSAD] e dizer que já não conseguimos ser líderes do grupo, queremos ganhar em casa. Poderá haver uma ou outra alteração, mas nada de muito significativo, porque temos de ser rigorosos e sérios em todos os jogos. Não quer dizer que a malta que tem jogado menos não seria séria, mas os jogadores merecem as oportunidades durante o campeonato e a época e não só nestes desafios que já não valem qualquer passagem."