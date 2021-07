Vítor Gomes é um dos poucos vila-condenses do plantel do Rio Ave. Está ansioso pelo jogo com o Varzim. A raça caxineira é a melhor receita para vencer o rival na Taça da Liga, acredita.

Formado no Rio Ave e natural das Caxinas, lugar de Vila do Conde onde fervilha com intensidade a paixão da rivalidade com o Varzim, Vítor Gomes "não poderia ter melhor jogo" para assinalar o regresso a casa, aos 33 anos, depois de quase dez épocas noutras paragens. "Gostava de poder defrontar o Varzim estando o Rio Ave no escalão principal, mas, a partir do momento em que desceu, ao vir para o clube, o meu sonho era poder jogar logo um dérbi", admitiu quem encara o en contro da primeira fase da Taça da Liga marcado para amanhã com "muito entusiasmo".

"Por muito que se diga que os jogos são todos iguais, o dérbi tem sempre um cariz muito especial. Dura vários dias, desde o sorteio e até muito depois do encontro. Os adeptos dizem-me que temos que ganhar aos polacos, para ferrarmos a língua e para irmos para cima deles. É com este espírito que temos vivido o jogo", contou, e sublinhou que a ausência de público "tira o sal todo" ao dérbi. "O futebol sem adeptos é muito pobre", lamentou, a propósito do vazio imposto pela pandemia de covid-19.

Quanto às expectativas para esta temporada, Vítor Gomes explicou que sentia "muitas saudades" do Rio Ave, a casa onde cresceu e de onde partiu em 2012/13. "Estou de corpo e alma neste projeto. Ver um clube que atingiu uma dimensão europeia cair para a II Liga pesou na minha decisão de regressar. Quero trazer esse espírito de volta e ajudar a devolver o Rio Ave ao lugar que merece estar", afirmou. Projeta "um Rio Ave a querer ter a iniciativa e a tentar mandar nos jogos, sabendo que não pode estar sempre por cima". "Nesses momentos, teremos que ferrar a língua em campo", rematou o caxineiro.