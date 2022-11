Oliveirense e Feirense empatam no Grupo G da Taça da Liga

Com o empate, o Feirense isola-se à condição no segundo lugar do Grupo G, com dois pontos, enquanto a Oliveirense iguala o Arouca (menos um jogo) no terceiro lugar.

A Oliveirense e o Feirense empataram este sábado 0-0, em jogo da segunda jornada do Grupo G da Taça da Liga, disputado em Oliveira de Azeméis.

Num jogo disputado no Estádio Carlos Osório, em que o equilíbrio foi a nota dominante e no qual não faltaram oportunidades de golo para desfazer o empate, prevaleceu o bom desempenho dos guarda-redes de ambas as equipas.

Com o empate, o Feirense isola-se à condição no segundo lugar do Grupo G, com dois pontos, enquanto a Oliveirense iguala o Arouca (menos um jogo) no terceiro lugar, com um ponto, com o Leixões na frente com seis e o Santa Clara (menos um jogo) em último com zero.

O Feirense foi mais audaz nos minutos iniciais, uma atitude que culminou no primeiro lance de perigo, aos 18 minutos, quanto Teles surgiu ao primeiro poste para desviar a bola de cabeça para o fundo da baliza, mas o guarda-redes Nuno Silva evitou o golo com uma defesa apertada.

A Oliveirense respondeu pouco depois, num livre direto de Graça, cujo remate levou a bola a embater na trave da baliza de Rogério, aos 20 minutos.

João Paredes quase inaugurava o marcador para o Feirense na sequência de um canto, cabeceando ao lado da baliza depois de ter surgido ao segundo poste livre de marcação, aos 34 minutos.

A fechar a primeira parte, Rodrigo Borges obrigou o guarda-redes do Feirense a uma defesa junto ao poste, após a marcação de um livre direto, num remate forte e colocado, aos 36 minutos.

A toada de parada e resposta manteve-se na segunda parte e a Oliveirense foi quem deu o primeiro sinal de perigo, quando Jaiminho rematou forte à entrada da área, para uma boa defesa de Rogério (53').

A equipa de Rui Ferreira respondeu aos 62 minutos, com Jardel a dispor de uma boa oportunidade para dar vantagem ao Feirense, mas o avançado brasileiro rematou por cima da baliza quando se encontrava em boa posição dentro da área.

Perto do final da partida, Ibrahima quase dava a vitória à Oliveirense, após um remate à entrada da área que acabou por embater da trave da baliza do Feirense, aos 86 minutos.