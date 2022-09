"O sorteio foi muito bom, até porque tenho uma costela do FC Porto"

O Mafra foi sorteado no Grupo A da Taça da Liga, juntamente com o FC Porto, Vizela e Chaves.

José Cristo, presidente do Mafra, reagiu esta sexta-feira ao sorteio da Taça da Liga, onde o conjunto da II Liga foi emparelhado no Grupo A, juntamente com o FC Porto, Vizela e Chaves, três emblemas do principal escalão nacional.

"Para mim, foi muito bom [o sorteio], até porque tenho uma costela do FC Porto. Nunca tivemos o prazer de defrontar FC Porto ou Benfica, mas desta vez tivemos essa sorte. É uma vitória para nós jogar contra o FC Porto no [Estádio do] Dragão. Tudo é possível no futebol e o nosso objetivo é ir lá para ganhar", notou, em declarações aos jornalistas.

A primeira fase da 16.ª edição da Taça da Liga tem seis grupos de quatro equipas e dois com cinco, dispersando 18 clubes da I Liga e 16 da II Liga por 56 jogos, que vão decorrer entre 18 de novembro e 17 de dezembro, em plena fase final do Mundial'2022, no Catar.

Os vencedores dessas oito poules defrontam-se em jogo único nos quartos de final, de 20 a 23 de dezembro, antecedendo a final four, prevista para ser realizada pela terceira temporada consecutiva no Estádio Municipal de Leiria, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.