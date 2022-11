Declarações de Alex Costa, treinador do Covilhã, após a derrota por 2-0 com o Portimonense, em jogo da Taça da Liga:

"O Covilhã, até aos cinco primeiros minutos, não entrou mal. Tivemos duas aproximações junto da área e depois cometemos dois ou três erros na primeira fase de construção, em que um deles deu a vantagem ao Portimonense.

Tivemos alguma dificuldade, na primeira parte, em ligar o jogo. Tivemos muitos erros não forçados, a equipa errou muitos passes simples, o que dificultou o fluir do nosso jogo e acabou por dar supremacia ao Portimonense, uma equipa mais perigosa e que soube aproveitar estes momentos de perda. Acabámos por ir para o intervalo em desvantagem, de uma forma justa.

Conversámos com os jogadores, simplificámos mais o nosso jogo, corrigimos o posicionamento da nossa linha defensiva, subimos o bloco, fomos mais pressionantes e entrámos no jogo, com três ou quatro aproximações no último terço que não conseguimos finalizar. A partir do 2-0, o jogo praticamente terminou."