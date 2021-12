Nuno Campos exalta ida do Santa Clara à final four: "Dia histórico, conseguimos"

Ex-técnico insular fez parte, à semelhança de Daniel Ramos, da primeira qualificação do emblema dos Açores para a fase derradeira da Taça da Liga

Um dia após Nuno Campos ser demitido oficialmente do comando do Santa Clara, os açorianos carimbaram, face à vitória do FC Porto sobre o Rio Ave (1-0), o apuramento para a final four da Taça da Liga e o ex-treinador regozijou-se pelo feito inédito do clube.

"Um dia histórico, conseguimos o apuramento para final four da Taça da Liga", congratulou-se Nuno Campos, numa publicação na rede social Twitter, tendo distribuído louros pelo antecessor.

"Um grande agradecimento aos jogadores, ao staff e uma palavra ao Daniel Ramos, que iniciou este percurso que agora culminou com a presença nos quatro finalistas. Força Bravos Açorianos", completou o técnico, que fora contratado em outubro.

Após Daniel Ramos ter orientado o Santa Clara na primeira jornada do grupo D da Taça da Liga, durante o empate (2-2) com o Rio Ave, Nuno Campos, pouco mais de um mês depois, conduziu a equipa ao triunfo (3-1) sobre o FC Porto na segunda ronda, colocando a equipa no primeiro lugar e dependente da vitória portista ante os rioavistas.