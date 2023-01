Declarações de Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto, marcado para quarta-feira (19h45), em Leiria, e relativo às meias-finais da Taça da Liga.

É uma oportunidade de ouro? "É uma oportunidade enorme dentro do nosso projeto. Não era o objetivo estar aqui, mas esta parte é a cereja no topo do bolo para promover jogadores, para jogar a um nível que ainda não tínhamos tido e para podermos perceber até que ponto temos essa capacidade para fazer as coisas bem feitas. É um projeto diferente, mas vamos tentar estar nas decisões e chamar a atenção que aqui se joga bem e há talento".

Qual a chave do sucesso? "Trabalho, talento. Eu queria abraçar este projeto, sabia que havia jovens talentosos. Não estava a correr bem antes, foi feita uma proposta minha do que seria o modelo de jogo, os jogadores aceitaram, correu bem e quando se ganha parece tudo muito mais fácil. Nem sempre corre como queremos, mas o plantel é fabuloso. Houve uma proposta que os jogadores aceitaram, eles querem crescer, evoluir e há muito talento. Com 11 mecos seria difícil, mas temos um misto de jovens com jogadores com experiência, funciona muito bem".

Houve uma preparação mental diferente para este jogo? "Não houve muito tempo para preparar o jogo, foi mais para recuperar fisicamente os jogadores, depois a parte mental é o mais fácil, os jogadores têm é que pôr travão. Motivadíssimos estão eles, mas mais importante que motivar é o controlo emocional para fazer as coisas de forma descontraída".

O registo de invencibilidade da equipa é um bom cartão de visita? "20 jogos sem estarmos a perder vai alertar o adversário do que interferir no que temos de fazer. Sabemos das dificuldades, todos percebem as diferenças gritantes entre as equipas. Numa maratona o FC Porto chegaria à frente, mas num sprint de 90 minutos tudo pode acontecer. Pode haver um percalço, temos as nossas hipóteses, mas honestamente sabemos o que nos espera".