Nduwarugira estreou-se a marcar pelos viseenses no jogo histórico com o Boavista (2-1), ajudando na passagem à final four da Taça da Liga.

O Académico de Viseu é, por estes dias, a grande sensação da Liga SABSEG, mas o percurso de excelência dos viseenses estende-se também às outras provas. Na Taça de Portugal, a equipa está nos oitavos de final e na Taça da Liga tem presença assegurada na final four, após a vitória sobre o Boavista (2-1). Christophe Nduwarugira foi o autor do primeiro golo da equipa de Jorge Costa e interrompeu um ciclo de três anos sem marcar.

O internacional pelo Burundi já não marcava há mais de três anos, quando o fez pelo Amora. Por isso, foi com "felicidade" que viveu o momento com os boavisteiros. "Mas sozinho não faço nada", lembra.

A O JOGO, o internacional pelo Burundi aborda o triunfo histórico perante o Boavista. "Senti-me muito bem com a estreia a marcar num jogo importante, mas isto é fruto do trabalho que a equipa está a fazer, porque sozinho não consigo nada", destaca, referindo que a série de 15 jogos sem perder dos viseenses injeta bastante moral num grupo muito unido.

"Final four da Taça da Liga? Estamos preparados, vamos tentar ser humildes e dar tudo para vencer o adversário"

"Já jogámos com o Famalicão [1-1] e Estoril [2-1], ganhámos confiança e vemos que tudo é possível. Sentimos que o trabalho que está a ser feito diariamente está a dar resultados positivos", realça, algo que se estende ao campeonato (sexto lugar, a oito pontos do segundo posto). "Não temos a pressão de subir de divisão, a nossa obrigação é entrar em campo para dar tudo em todos os jogos e no fim vamos fazer as contas. No início ninguém acreditava em nós e agora já olham de maneira diferente, mas temos de manter a calma".

Crescimento: a equipa comandada por Jorge Costa está há 15 jogos sem perder

Para Nduwarugira, o principal segredo do Académico "é mesmo o trabalho, não só de quem está dentro de campo, mas de toda a gente que está por trás". Nesse sentido, as expectativas para a final four da Taça da Liga são enormes. "Estamos preparados, vamos tentar ser humildes e dar tudo para conseguir ganhar o jogo", destaca o médio em relação ao duelo previsto com o FC Porto, em Leiria. No verão, o médio defensivo deu primazia aos viseenses, assinando por duas épocas, numa altura em que tinha propostas da I Liga e do estrangeiro.