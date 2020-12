Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, gostou da forma como a sua equipa jogou com o Braga nos quartos de final da Taça da Liga

Sobre o jogo: "Em termos de saída de bola nem estivemos mal. Conseguimos fazer um jogo muito interessante, mas infelizmente o Braga foi superior nas transições ofensivas. Faltou-nos a capacidade de travar essas saídas e fez toda a diferença no jogo"

A ideia de jogo: "Em termos de ideia não alterámos nada, viemos a Braga fazer o nosso jogo, foi isso que nos trouxe até aqui e será assim que vamos jogar durante toda a época em qualquer campo que seja. Não temos intenção de alterar esta forma de jogar. Por vezes causa-nos alguns dissabores - ainda hoje levámos com uma bola no ferro com uma perda de bola à entrada da área -, mas a realidade é que nos dá muito mais do que aquilo que nos tiora e vamos continuar assim".

Diferença: ""Sabemos que existe diferença de valores entre as as equipas. No entanto, sempre acreditamos que é possível ganhar em todos os jogos quando interpretamos bem o jogo. E este foi o caso, acreditámos que era possível dar a volta ao jogo, mas a realidade é que o Braga é um grande em tudo, na sua estrutura, nos jogadores, e isso fez a diferença. Foram superiores".