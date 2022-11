Nacional vence o Portimonense com Zé Manuel em grande plano

Jogador da equipa insular bisou no jogo da fase de grupos da Taça da Liga.

Dois golos marcados por Zé Manuel em dois minutos permitiram este sábado ao Nacional, da II Liga, vencer o primodivisionário Portimonense, por 2-0, no primeiro jogo do Grupo E da Taça da Liga.

Os alvinegros venceram a primeira partida da fase de grupos da competição com dois golos de rajada de Zé Manuel perante um Portimonense apático.

O avançado, emprestado pelo Rio Ave, desbloqueou o marcador aos 51 minutos assistido por Witi. O guardião Berze Ozer ainda tocou na bola, mas não foi o suficiente para impedir que seguisse para o fundo das redes.

O marcador voltou a sofrer alteração dois minutos depois, com o mesmo protagonista a bisar no encontro.

Após um canto, uma má abordagem de Klismahn, que escorregou na hora do corte, deixou a bola à mercê de Zé Manuel que não desperdiçou a oportunidade de ampliar a vantagem.

Para o jogo inaugural do Grupo E que integra ainda as equipas do Gil Vicente e Covilhã, o Nacional promoveu três alterações em relação à vitória ante o FC Porto B (4-0) para a II Liga e o primodivisionário Portimonense quatro em relação ao desaire na receção ao Braga (2-1) para o campeonato.

O conjunto de Portimão terminou o encontro disputado no Funchal com 10 elementos em campo, com Moufi a ser admoestado com um vermelho direto, aos 89 minutos, após pisar André Sousa.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Portimonense, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Zé Manuel, 51 minutos.

2-0, Zé Manuel, 53.

Equipas:

- Nacional: Rui Encarnação, Gustavo Silva, Clayton, Rafael Vieira, André Sousa, Danilovic, Carlos Daniel (Bruno Gomes, 88), Francisco Ramos (Sérgio Marakis, 80), Pipe Gomez (Dudu, 66), Zé Manuel (Luís Esteves, 80) e Witi (Rúben Macedo, 66).

(Suplentes: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vítor, José Gomes, Bruno Gomes, Luís Esteves, Sérgio Marakis, Rúben Macedo e Dudu).

Treinador: Filipe Cândido.

- Portimonense: Berze Özer, Moufi, Pedrão, Filipe Relvas, Seck, Diaby, Klismahn (Paulo Estrela, 58), Ouattara (Anderson Oliveira, 58), Luquinha (Ricardo Matos, 58), Rui Gomes (Kim, 69) e Bryan Róchez (Yago Cariello, 69).

(Suplentes: Nakamura, Henrique Jocu, Anderson Oliveira, Ricardo Matos, Gonçalo Costa, Pastor, Kim, Paulo Estrela e Yago Cariello).

Treinador: Paulo Sérgio.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Filipe Relvas (32), Pedrão (35), Klismahn (41), Gustavo Silva (56), Witi (60), Paulo Estrela (62), Diaby (67) e Seck (81). Cartão vermelho direto para Moufi (89).

Assistência: 497 espectadores.