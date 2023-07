Nacional ganha nas grandes penalidades e segue na Taça da Liga

Penafiel e Nacional não conseguiram desatar o "nó" do equilíbrio no tempo regulamentar da partida, tendo a decisão ficado adiada para as grandes penalidades, com o Nacional a assegurar a passagem para a próxima fase da competição, após o Penafiel ter falhado o quarto penálti, por intermédio de João Oliveira que atirou acima da baliza

O Nacional assegurou este sábado a presença na segunda fase da Taça da Liga, ao vencer o Penafiel, por 5-3 nos desempate por grandes penalidades, após um nulo no tempo regulamentar.

Os dois conjuntos não conseguiram desatar o "nó" do equilíbrio no tempo regulamentar da partida, tendo a decisão ficado adiada para as grandes penalidades, com o Nacional a assegurar a passagem para a próxima fase da competição, após o Penafiel ter falhado o quarto penálti, por intermédio de João Oliveira que atirou acima da baliza.

Leia também Portugueses Pep Guardiola aborda situação de Cancelo: "Ele está de volta, mas..." O Manchester City está a preparar o regresso à competição num estágio em Tóquio e Pep Guardiola deu, este sábado, uma conferência de imprensa na qual abordou a situação de João Cancelo, que está de regresso aos citizens, depois de uma temporada no Bayern Munique.

No primeiro jogo oficial das competições profissionais para a temporada 2023/24 o Nacional apresentou-se em campo com apenas um dos cinco reforços, André Alexandre, proveniente do Vilafranquense.

O Penafiel, que protagonizou uma verdadeira reformulação no plantel, apresentou de início quatro das 14 contratações materializadas no defeso, com o guarda-redes Pedro Silva, Miguel Maga, Pedro Vieira e Hugo Firmino a integrarem a equipa inicial.

Os durienses foram "donos" da bola no arranque do encontro da primeira eliminatória da Taça da Liga, com Robinho a tirar as medidas à baliza nacionalista, para no mesmo minuto Reko "obrigar" Lucas França a uma estirada para conter o remate da entrada da grande área.

Leia também Vídeos Um outro ângulo do golo de Messi na estreia pelo Inter Miami Lionel Messi teve uma estreia de sonho ao serviço do Inter Miami, tendo dado o triunfo (2-1) à equipa norte-americana sobre os mexicanos do Cruz Azul, aos 94 minutos da partida, de livre direto. Veja um outro ângulo do golo, partilhado pelo clube. [Vídeo/Twitter Inter Miami]

O relógio apontava a primeira meia hora de jogo quando o árbitro João Afonso apitou, apontado para a marca dos 11 metros, após Witi chegar tarde e derrubar em falta Robinho.

O avançado Hugo Firmino, proveniente do Ararati da Arménia, assumiu a responsabilidade, mas viu o guardião Lucas França negar-lhe o golo.

Na etapa complementar os insulares marcaram a sua posição, ao ameaçar desbloquear o marcador em duas ocasiões, com o cabeceamento de Dudu a esbarrar nas luvas de Pedro Silva e, Luís Esteves, na sequência de um livre, a ver a bola sair milimetricamente ao lado da baliza do Penafiel.

O encontro esteve interrompido durante seis minutos para que o árbitro João Afonso consultasse as imagens do videoárbitro, estando em questão o lance que terminou com o estreante reforço do Nacional Guilherme Pira derrubado dentro da grande área, acabando por não atribuir castigo máximo.

O nulo persistiu ao longo do tempo regulamentar, atrasando a decisão para as grandes penalidades, com o Nacional a assegurar a permanência na competição ao vencer por 5-3, com o Penafiel a falhar o quarto penálti, após João Oliveira atirar por cima da baliza defendida por Lucas França.

Os "alvinegros" vão defrontar na segunda fase da competição o vencedor do encontro entre Boavista e União de Leiria, que medem forças na segunda-feira.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Penafiel: 5-3, no desempate por grandes penalidades.

No final do tempo regulamentar: 0-0.

Marcadores nos desempates por grandes penalidades:

1-0, Dudu.

1-1, Chico Teixeira.

2-1, João Aurélio.

2-1, João Oliveira falhou (por cima).

3-1, Carlos Daniel.

3-2, Robinho.

4-2, Luís Esteves.

4-3, João Miguel.

5-3, Jota.

Equipas:

Nacional: Lucas França, João Aurélio, Chico Gonçalves, Paulo Vítor, André Sousa, André Alexandre, Sérgio Marakis (Jota, 46), Luís Esteves, Carlos Daniel, Dudu e Witi (Guilherme Pira, 75.

(Suplentes: Vinícius Machado, Shatri, Rúben Macedo, Jota, Guilherme Pira e Martim Gustavo).

Treinador: Tiago Margarido.

Penafiel: Pedro Silva, Miguel Maga, Rúben Pereira, João Miguel, Bruno Pereira (Rúben Freitas, 90+3), Filipe Cardoso (Edu Pinheiro, 90+3), Reko, Diogo Batista (Chico Teixeira, 79), Robinho, Hugo Firmino (Jota, 90+6) e Pedro Vieira (João Oliveira, 79).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Jota, Edu Pinheiro, Chico Teixeira, João Oliveira e Rúben Freitas).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Árbitro: João Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diogo Batista (40), Filipe Cardoso (64) e Chico Teixeira (90+3).

Assistência: 663 espetadores.