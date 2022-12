Nacional à espera de viagem para Lisboa: mau tempo cancelou voo

O Nacional tem jogo marcado na casa do Covilhã na quarta-feira (20h45), mas o mau tempo obrigou ao cancelamento do voo que tinham marcado para esta tarde, com destino ao Aeroporto de Lisboa.

O Nacional tem encontro marcado no reduto do Covilhã na quarta-feira, em jogo da terceira jornada do Grupo E da Taça da Liga.

O plantel do Nacional previa viajar do Aeroporto do Funchal para o Aeroporto de Lisboa, no início desta tarde, às 14h25, acabou por não viajar com o mau tempo a estar na origem do cancelamento do voo.

Ao que O Jogo apurou, o encontro, agendado para amanhã às 20h45, não pode ser adiado e, por isso, terá mesmo de se realizar.

Portanto, nesta altura, os responsáveis da equipa madeirense estão em contacto com a TAP para saberem a hora em que viajam para Lisboa.