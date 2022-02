Mundial de outono no Catar: e se a Taça da Liga salvasse a época?

Outrora patinho feio das competições profissionais, a Taça da Liga surge no horizonte da próxima época como solução para alimentar a competição, quando, independentemente da qualificação de Portugal, o campeonato for interrompido para dar lugar a esse estranho Mundial de outono que será o Catar"2022.

Um estádio desmontável envolvido por uma gigantesca tenda a homenagear as populações nómadas do deserto espera, a 21 de novembro, o pontapé de saída da fase final do Mundial do Catar, cujo vencedor será conhecido a 18 de dezembro.

Para se cumprir essa caminhada desde o Al Bayt até ao Lusail Stadium foi preciso impor profundas alterações nos calendários competitivos, a fim de deslocar para o outono uma discussão que nos habituámos a desfrutar com temperaturas de verão, uma vez encerradas todas as outras, a nível nacional e continental - em 2023, será a Liga dos Campeões a estender-se para 10 de junho.