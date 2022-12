Moreira após empate com Estoril: "Demonstrámos ser uma equipa com ambição"

Declarações de Pedro Moreira, treinador do Torreense, que empatou esta terça-feira (2-2) com o Estoril e subiu à liderança do Grupo H da Taça da Liga.

Empate: "A grande preocupação para este jogo e esta prova é fazer jogos de qualidade. Naturalmente que chegando a este jogo nesta posição e com esta possibilidade [de qualificação para os quartos-de-final da Taça da Liga] fizemos o máximo e tentámos no limite conseguir vencer uma equipa com qualidade".

Satisfeito com a exibição? "Demonstrámos ser uma equipa com ambição desde o início do jogo. Estou muito satisfeito e finalmente há que olhar para a frente com mais positividade e com o pensamento de que poderemos fazer coisas melhores nesta época daqui para a frente".