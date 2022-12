Marco Matias: "É uma derrota, seja por 1 ou por 6... Demos o que tínhamos"

Declarações de Marco Matias, avançado do Farense, após a derrota por 6-0 em casa do Sporting, para a Taça da Liga.

Análise ao jogo: "Estávamos preparados para a pressão do Sporting, mas cometemos erros e isso paga-se caro a jogar contra uma grande equipa. Saímos com aprendizagem e temos de melhorar no próximo jogo. É uma derrota, seja por 1 ou por 6... Demos o que tínhamos para dar."

Grupo com equipas só de I Liga: "É muito positivo termos um grupo só com equipas da I Liga, dá-nos ambição e notoriedade."