Mafra-Vizela acaba empatado e com um penálti falhado ao minuto 90

O Mafra chegou à vantagem por Ousmane Diamonde e na segunda parte Bruno Wilson empatou

Mafra e Vizela empataram a uma bola em jogo da segunda jornada do grupo A da Taça da Liga, num encontro marcado pela emoção e vontade das duas equipas em conquistarem os três pontos.

O Mafra chegou à vantagem por Ousmane Diamonde, aos nove minutos, e na segunda parte Bruno Wilson empatou aos 69.

Com este empate, Mafra e Vizela repetem o desfecho da primeira jornada e somam agora dois pontos, esperando para ver o que fazem FC Porto e Chaves no outro jogo do grupo A.

O jogo seguia animado e pouco depois surgiu o primeiro caso do encontro, num golo anulado ao Vizela pelo VAR. Num primeiro momento, o árbitro João Gonçalves validou o golo de Etim, depois de um remate que embateu com estrondo na trave e parecia ter ultrapassado a linha de golo, mas o VAR corrigiu a decisão do árbitro portuense e manteve o Mafra na liderança do marcador.

Num jogo com muitas faltas e recheado de cartões, as oportunidades de desfazer o empate rarearam, mas em cima do minuto 90 o Vizela dispôs de uma ocasião soberana, já com o Mafra também reduzido a dez jogadores: Pedro Barcelos cometeu falta na área, o árbitro apontou para a marca de grande penalidade, mas Osmajic teve excesso de pontaria e atirou à trave, gorando a hipótese de a equipa de Vizela sair de Mafra com os três pontos e a liderança do Grupo A.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Vizela, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Ousmane Diomande, 09 minutos.

1-1, Bruno Wilson, 69.

Mafra: Samu, Pedro Barcelos, Ousmane Diomande, Pedro Pacheco (João Goulart, 60), Lucas, Leonardo (Leandrinho, 60), Pité, Edwin Vente, Fati (Gui Ferreira, 71), Diogo e Pedro Lucas (Diga, 75).

(Suplentes: Renan, Gui Ferreira, Rodrigo Gui, Leandrinho, Kolawole, Diga, João Goulart, Ricardinho e Obule Moses).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Vizela: Buntic, Igor Julião, Bruno Wilson, Anderson, Kiki (Matheus Pereira, 85), Rafael Guzzo (Zohi, 58), Claudemir, Mendez (Osmajic, 58), Samu (Rashid, 78), Nuno Moreira (Tomás, 86) e Etim.

(Suplentes: Luiz Felipe, Ivanildo Fernandes, Carlos Isaac, Osmajic, Alexander Schmidt, Matheus Pereira, Zohi, Rashid e Tomás).

Treinador: Tulipa.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Pacheco (33), Leonardo (35), Samu (43), Claudemir (45), Lucas (56 e 77) e Edwin Vente (74). Cartão vermelho direto para Etim (53). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Lucas (77).

