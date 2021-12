Luís Freire e a derrota no Dragão: "Eles estão insatisfeitos e é bom sinal"

Declarações do treinador do Rio Ave, no final do encontro com o FC Porto (1-0)

Jogo: "Vínhamos para este jogo com o intuito de o encarar com seriedade e dar competição a todos os jogadores. Queríamos deixar uma boa imagem. Tivemos um compromisso muito bom, disciplina tática, tivemos bons momentos com bola. Estou muito orgulhoso de todos os jogadores, não é fácil, há jogo com Casa Pia daqui a três dias. Eles estão insatisfeitos e é bom sinal. Podíamos ter feito o nosso golo, pelo trabalho desenvolvido. Fizemos uma muito boa Taça da Liga."

Momento do golo sofrido: "Sofremos, começámos bem o jogo, a sair bem, a sair apoiado. Depois, o FC Porto obrigou-nos a defender mais baixo. Tentámos esperar pelo nosso momento. Não aproveitámos e o FC Porto aproveitou na transição. Um Rio Ave com personalidade, a meio de uma semana muito importante."

Poupanças: "É o nosso 21º jogo. Estamos nas Taças, na II Liga. Os jogadores têm trabalhado bem. Já tínhamos feito alterações contra o Santa Clara. Há que dar oportunidade a miúdos da formação, portaram-se muito bem. Temos que estar a viajar daqui a 72 horas, diante do Casa Pia, num jogo muito importante. Saímos daqui reforçados."