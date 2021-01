Liga: parceria renovada e iniciativa para incentivar finalistas de Leiria

Decisivo jogo da Taça da Liga, entre Braga e Sporting, joga-se a partir das 19h45 de sábado.

Renovada a parceira com a cerveja oficial da Liga, e com o grande jogo entre Braga e Sporting já amanhã, sábado, está a ser levada a cabo uma iniciativa no âmbito da final four da Taça da Liga.

No perfil de Instagram da Liga Portugal (https://www.instagram.com/ligaportugal/) os adeptos podem deixar mensagem de incentivo ao clube que apoiam, sendo que, para cada jogo, são selecionadas duas frases vencedoras (uma por cada equipa) que ficam colocadas à saída do túnel de acesso ao relvado, no momento em que cada equipa estiver a entrar para o relvado.

Os seis autores das mensagens vencedoras também recebem uma garrafa especial de cerveja. Esta sexta-feira inicia-se o passatempo para o jogo final da competição.

"Esta é uma renovação que nos deixa particularmente orgulhosos. É um voto de confiança de uma marca de referência no panorama nacional e internacional, reforçando, cada vez mais, a atratividade que a Liga Portugal, e as suas competições, têm para os nossos parceiros. Através desta parceria têm sido desenvolvidos conteúdos diferenciadores, sempre pensando no adepto como elemento central e fundamental do nosso futebol, fator ainda mais relevante no contexto atual em que vivemos", comentou Pedro Proença.