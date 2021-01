Liga esclarece: balde a arder fez disparar alarme no balneário do Braga

Balde a arder no balneário do Braga originou princípio de incêndio

Princípio de incêndio nas instalações do Estádio Municipal de Leiria antes da final da Taça da Liga.

A Liga esclareceu os detalhes do incidente ocorrido no balneário do Braga no Estádio Municipal de Leiria, antes da final deste sábado com o Sporting.

O princípio de incêndio com que a comitiva arsenalista se deparou teve origem num balde que começou a arder. Face ao fumo e ao odor gerado, os jogadores do Braga passaram para uma outra sala da zona do balneário.

Alguns atletas dos minhotos sentiram dificuldades respiratórias e foram prontamente assistidos pela equipa médica do clube.