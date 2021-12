Leonel Pontes e a derrota na Luz: "Impossível pedir mais à minha equipa"

Declarações do treinador do Covilhã, no final do encontro com o Benfica (3-0)

Jogo: "Impossível pedir mais à minha equipa. Dar os parabéns aos jogadores, pelo comportamento, pela qualidade na primeira parte. Foram corajosos, jogámos subidos, Criámos duas oportunidades de golo e condicionámos o Benfica. Não podia pedir mais. A ideia era condicionar e retardar o adversário. A equipa teve postura exemplar."

Expulsão: "Não estava previsto. É uma entrada fora de tempo, não é maldosa. É bem mostrado o vermelho. Tivemos muito tempo a defender a inferioridade numérica. Benfica acabou por fazer golo de penálti. A resposta que demos em inferioridade numérica foi de louvar."

Início no Covilhã: "Estamos com passos curtos, mas seguros. Esta é a terceira derrota. Estamos a crescer. Demos um passo importante para a ideia de jogo seguro, contra uma grande equipa. Ganhámos algo para o futuro."