Lendas de Sporting e Benfica marcam encontro no próximo sábado

Antigas figuras de leões e águias medem forças, num encontro de promoção, no mini-estádio da fan-zone da Taça da Liga, em Leiria

O triunfo (12-3) das lendas do Sporting, esta quarta-feira, diante dps veteranos do Santa Clara, pelos quais jogou o ex-avançado Pedro Pauleta reservou, na fan zone da Taça da Liga, no próximo sábado, uma final entre leões e glórias do Benfica.

Vítor Saraiva (4), Wender (2), Tiago Fernandes (2), Bruno Costa, João Pinto, Quim Berto e Musga marcaram pelo Sporting, em Leiria, sendo que Pauleta, Pedro Barrigana e Hélder Guia (AG) balançaram as redes a favor do Santa Clara.

A final do torneio de lendas, inserido nas atividades de promoção da fan-zone, vai opôr Sporting a Benfica e, eventualmente, servir... de espécie de "antecâmara" para a decisão da Taça da Liga, caso a equipa de Rúben Amorim vença o Santa Clara.