Leixões vence Portimonense nos penáltis e está na fase de grupos da Taça da Liga

Clube da II Liga volta a triunfar nas grandes penalidades

O Leixões, da II Liga, está na fase de grupos da Taça da Liga, depois de ter vencido, após marcação de grandes penalidades, o Portimonense, da I Liga, por 5-4.

Depois do 0-0 no fim dos 90 minutos, o jogo seguiu para as grandes penalidades e, depois de uma grande dose de pontaria, a sorte e a destreza acabaram por ficar do lado do Leixões que, mais uma vez - depois de no último encontro da Taça da Liga ter eliminado o Feirense nas grandes penalidades -, segue em frente na prova.

Jogo disputado no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Portimonense, 0-0 (5-4 no desempate por grandes penalidades)

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores nos desempates por grandes penalidades:

0-1, Carlinhos.

1-1, Ricardo Valente.

1-2, Estrela.

2-2, Rafa.

2-3, Filipe Relvas.

3-3, João Amorim.

3-3, Paulinho (defesa do guarda-redes).

4-3, Léo Bolgado.

4-4, Seck.

4-4, Paulité (defesa do guarda-redes).

4-4, Gonçalo Costa (por cima).

5-4, Renato Soares.

Equipas:

- Leixões: Igor Stefanovic, João Amorim, Léo Bolgado, Ricardo Teixeira (Fábio Batista, 62), Rafael Silva, Fabinho (Renato Soares, 74), Paulo Alves (Rafa, 62), Wakaso, Bright (Paulité, 90+2), Adriano Amorim (Moshood, 74) e Ricardo Valente.

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Fábio Batista, Rafa, Paulité, Zag, Moshood, Danrlei, Renato Soares, Arome).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Portimonense: Vinicius, Guga, Tornich (Alcobia, 75), Relvas, Seck, Maurício (Lucas Ventura, 46), Diaby (Estrela, 46), Jasper, (Gonçalo Costa, 75) Carlinhos, Rildo Filho (Hélio, 62) e Paulinho.

(Suplentes: Gabriel, Davis, Gonçalo Costa, Ronie Carrillo, Estrela, Lucas Ventura, Igor Formiga, Alcobia e Hélio).

Treinador: Paulo Sérgio.

Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Diaby (33), Ricardo Teixeira (38), Alcobia (81), Gonçalo Costa (85).

Assistência: 1 384 espectadores.