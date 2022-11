Leixões bate Oliveirense em jogo marcado pela homenagem a Jonata Bastos

Redação com Lusa

O Leixões venceu, este sábado, em casa e com alguma felicidade a Oliveirense por 2-1, num jogo à porta fechada referente à primeira jornada do Grupo G da Taça da Liga.

O encontro foi antecedido de um minuto de silêncio pela morte do filho de dois anos do avançado brasileiro da Oliveirense Jonata Bastos, na quarta-feira, e disputado sem público por decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O Leixões fez o 1-0 na primeira vez que foi à baliza contrária, aos 14 minutos, por Brunão, e a Oliveirense empatou com um remate colocado de Serginho (52). Zé Eduardo fez o 2-1 para os anfitriões (88), de grande penalidade, e depois de um período em que a Oliveirense esteve várias vezes perto de marcar.

Com poucos segundos jogados, o avançado Michel Lima surgiu isolado diante de Stefanovic e rematou forte, tendo o guardião leixonense evitado o golo com os punhos.

O lance deu o mote para a Oliveirense pressionar o Leixões, dominar o jogo e criar alguns lances de perigo e de golo, mas foi o Leixões que marcou aos 14 minutos, por Brunão, no seguimento de um canto e de uma falha de marcação gritante do adversário.

Os leixonenses animaram com o golo inesperado e Thalis rematou forte aos 28 minutos, tendo Ricardo Ribeiro defendido a dois tempos, isto numa altura em que a Oliveirense perdera parte do ímpeto inicial.

A equipa de Matosinhos continuou melhor e mais perigosa até ao intervalo e aos 44 minutos andou perto do golo. João Amorim lançou Erivaldo, este cruzou e Ricardo Valente rematou de primeira, Ricardo Ribeiro defendeu e a bola foi ao poste, Kiki fez a recarga e o guarda-redes, rápido a reagir, cedeu canto.

A segunda metade do encontro começou com o Leixões ainda em alta. Ricardo Ribeiro defendeu um remate perigoso e enfrentou Kiki aos 48 minutos, mas o atacante leixonense atirou muito por alto.

A Oliveirense empatou quando estava na mó de baixo, tal como acontecera com o Leixões aquando do 1-0. Serginho surgiu a vontade à entrada da área adversária e bateu Stefanovic com um disparo colocado, fazendo o 1-1.

O golo fez bem aos visitantes e deixou o Leixões um pouco perdido. Duarte acertou no poste direito da baliza de Stefanovic aos 67 minutos, mas, aos 85, quando a Oliveirense dominava e ameaçava marcar, o árbitro assinalou penálti contra a Oliveirense por carga sobre Kiki e Zé Eduardo fez o resultado final.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Oliveirense, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Brunão, 14 minutos

1-1, Serginho, 52

2-1, Zé Eduardo, 88 (grande penalidade)

Equipas:

Leixões: Stefanovic, João Amorim, Brunão, Isaque (Meira, 46), Miguel Ângelo, Paulo Alves, Rafa (Zag, 46), Thalis (Thalis, 59), Kiki, Erivaldo (João Oliveira, 46) e Ricardo Valente (Morais, 71).

(Suplentes: Beunardeau, Zag, Moisés Conceição, Zé Eduardo, Fabinho, Morais, Joel, João Oliveira e Meira).

Treinador: Vítor Martins.

Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga, Volnei, Rodrigo Borges, Kazu (Pimenta, 90+1), Ibrahima, Serginho (Graça, 90+3), Duarte (Lessinho, 81), Michel Lima, Jaiminho (Zé Leite, 46) e Miguel Pereira (Marcelo Marques, 46).

(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Iago Reis, Lessinho, Graça, Marcelo Marques, Obi, Pisco e Zé Leite).

Treinador: Gonçalo Pereira.

Árbitro: Iancu Vassilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Erivaldo (24), Rafa (70), Meira (54), Duarte (58), Kiki (64), João Oliveira (75) e Ibrahima (83).

Assistência: Jogo disputado à porta fechada.