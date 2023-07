Leixões bate Feirense nos penáltis e está na segunda fase da Taça da Liga

Stefanovic defendeu duas grandes penalidades

O Leixões bateu este domingo o Feirense, por 4-3 no desempate por grandes penalidades, depois do empate a zero no tempo regulamentar, assegurando a presença da segunda fase da Taça da Liga.

Em duelo entre duas equipas do segundo escalão que, na passada edição da competição, atingiram a fase de grupos, as formações partiam de situações diferentes no arranque oficial da temporada 2023/2024.

Com cinco processos que se encontravam pendentes na FIFA, um Leixões muito limitado, em termos de opções, encontrou-se impedido de utilizar qualquer reforço, e, apesar de ter regularizado os pagamentos em causa, apenas poderá inscrever novos jogadores no início da próxima semana.

Já o Feirense, em remodelação, apresentou-se ao leme do novo treinador, Ricardo Sousa, que fez a estreia oficial ao serviço do emblema de Santa Maria da Feira, e utilizou cinco "caras" novas no "onze" inicial, pelo que havia a expectativa de obter uma amostra daquilo que o plantel pode vir a ser capaz na época que se inicia.

Num encontro que se manteve pobre no que concerne às situações de golo, apenas Diogo Brás (63) e Arome Idache (90+2) estiveram próximos de colocar Feirense e Leixões, respetivamente, na frente, com o nulo nos 90 minutos a levar a grandes penalidades.

Na marca dos 11 metros, Cláudio Silva e Henrique Jocú falharam para o Feirense, enquanto a turma leixonense se revelou totalmente eficaz e, como tal, irá defrontar, na próxima fase da Taça da Liga, o vencedor do Portimonense - Estrela da Amadora, que se disputará este domingo, às 20h30.

Jogo realizado no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Feirense: 4-3, no desempate por grandes penalidades.

No final do tempo regulamentar: 0-0.

Marcadores nos desempates por grandes penalidades:

1-0, Fabinho.

1-1, Diogo Brás.

2-1, João Amorim.

2-2, Oche Ochowechi.

3-2, Paulo Alves.

3-3, Jorge Pereira.

4-3, Miguel Silva.

Equipas:

Leixões: Ivan Stefanovic, João Amorim, Lawrence Adeniyi (Ivaldo Rufê, 83), Bright Godwin, Miguel Silva, Fabinho, Alhassan Wakaso, Moisés Conceição (Arome Idache, 37) Paulo Alves, Evrard Zag e Ricardo Valente.

(Suplentes: Ricardo Moura, Gonçalo Santos, Ivaldo Rufê e Arome Idache).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Feirense: Pedro Mateus (Rogério Santos, 90+07), Diogo Brás, Tony Shimaga, Cláudio Silva, Lucas Silva, Rúben Alves, Filipe Almeida, Jorge Pereira, Oche Ochowechi, Ronaldo Camará (Henrique Jocú, 60) e João Castro (Malam Camará, 75).

(Suplentes: Rogério Santos, Simão Júnior, Marco Grave, Henrique Jocú, Lekan Oyedele, Malam Camará).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Paulo Alves (61), Evrard Zag (67) e Rúben Alves (73).

Assistência: cerca de 600 espevtadores.