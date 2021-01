Leiria confirmou tendência dos jogos FC Porto-Sporting em campo neutro

Os leões apresentam um registo imaculado desde a finalíssima da edição 1990/2000 da Taça de Portugal

O Sporting saiu vencedor dos sete encontros com o FC Porto no século XXI disputados em campo neutro, o último esta terça-feira, nas meias-finais da Taça da Liga, com um triunfo por 2-1 em Leiria.

Um bis do suplente Jovane Cabral, aos 86 e 90+4 minutos, depois dos "azuis e brancos" se adiantarem por Marega, aos 79, reforçou também o historial global muito positivo em campo neutro dos "leões", agora com 11 triunfos, em 21 jogos.

Os leões apresentam um registo imaculado desde a finalíssima da edição 1990/2000 da Taça de Portugal, na qual o FC Porto somou o quinto triunfo "neutral".

Depois desse jogo, o Sporting soma cinco vitórias, três na Supertaça, em 2001 (1-0), 2007 (1-0) e 2008 (2-0), e uma na final da Taça de Portugal de 2007/08 (2-0, após prolongamento) e a de hoje, e dois empates, nas edições 2017/18 e 2018/19 da Taça da Liga, o primeiro a zero e o segundo a um.

A estatística dita empate nestes dois últimos confrontos, mas foi o Sporting que acabou por levar a melhor, ao vencer ambos no desempate por grandes penalidades, primeiro por 4-3, garantindo a final, e depois por 3-1, para vencer a prova.

No total, em campo neutro, são 11 triunfos do Sporting, cinco do FC Porto e cinco igualdades, com 34-20 nos golos também a favor dos "leões".

Por competições, o conjunto de Alvalade "arrasa" na Supertaça, com 4-0 em vitórias (7-0 em golos), e também tem melhor registo na Taça de Portugal, ao somar quatro triunfos, três igualdades e dois desaires (14-9) e na Taça da Liga, com um triunfo e dois empates (3-2).

O conjunto portista apenas lidera, com três vitórias contra duas, no Campeonato de Portugal, a competição que deu lugar à Taça de Portugal, realizando-se de 1921/22 a 1937/38.