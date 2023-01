Jorge Costa: "Veio ao de cima a mais-valia dos jogadores do FC Porto"

Declarações de Jorge Costa, treinador viseense, após o FC Porto-Académico de Viseu (3-0), partida relativa às meias-finais da Taça da Liga. Os dragões vão encontrar o Sporting na final da prova, marcada para sábado (19h45), em Leiria.

Sai daqui orgulhoso pela equipa, apesar do resultado? "Sim saio muito mesmo, por aquilo que fizemos. Sabíamos que o FC Porto ia entrar forte e nos primeiros 15 minutos queríamos atacar para o FC Porto não o fazer, porque nos primeiros 30 minutos costuma resolver os jogos, mas falhámos. Depois tivemos bola, mas faltou um pouco mais de tranquilidade no último terço. Estamos afastados da final mas este jogo reforça o que fizemos ao longo da época".

Equipa pode crescer com esta derrota? "Eu tinha-o dito antes do jogo e independentemente do resultado, amanhã seremos uma equipa mais forte do que hoje. Errámos, tudo bem, temos de aprender com os erros, até porque somos uma equipa jovem. Não viemos aqui para perder por pouco, fomos pressionantes, mas veio ao de cima a mais-valia dos jogadores do FC Porto".