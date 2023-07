Jorge Costa: "Espero que já sejamos mais fortes do que na semana passada"

O treinador espera que a sua equipa já esteja mais forte do que esteve frente ao Chaves, que eliminou nos penáltis.

Jorge Costa, treinador do Aves SAD, tem o foco na evolução da sua equipa, mas também a eliminação do Vizela na agenda.

"Queremos continuar a crescer e espero que já sejamos mais fortes do que na semana passada [eliminatória com o Chaves, que venceu nos penáltis]. Temos muito respeito por esta competição e se pudermos vamos passar à fase de grupos", assinalou o técnico, acrescentando. "Temos muito respeito por todas as equipas, mas só estamos preocupados com o que somos capazes de fazer, mais tarde quando tiver maior conhecimento, poderei falar dos adversários".

O técnico espera "um bom jogo entre vizinhos, com muitos adeptos", concluiu.

O jogo entre Aves SAD e Vizela, na Vila das Aves, está marcado para as 20h15 de sexta-feira e é referente à segunda fase da Taça da Liga.