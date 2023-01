Jorge Costa e a relação com Sérgio Conceição: "Era o que faltava..."

Declarações de Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, na antevisão ao duelo com o FC Porto, agendado para as 19h45 de quarta-feira e a contar para as meias-finais da Taça da Liga.

Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o FC Porto (quarta-feira, 19h45, em jogo a contar para as meias-finais da Taça da Liga, foi esta terça-feira questionado sobre a desavença que teve com Sérgio Conceição, treinador do emblema azul e branco.

O antigo jogador dos "dragões" garante que vai cumprimentar o companheiro de profissão.

"Esse assunto não tem a ver com o futebol. Se o vou cumprimentar? Era o que faltava, claro que sim, foi uma questão que não tem diretamente a ver com o jogo, que vai ser disputado entre duas grandes instituições que querem jogar e nada mais do que isso", afirmou Jorge Costa.