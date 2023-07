Jorge Costa e a estreia vitoriosa do Aves SAD: "É um projeto que começa do zero..."

Declarações do treinador Jorge Costa após o jogo AVS - Desportivo de Chaves, que terminou com o triunfo do AVS nas grandes penalidades, por 5-3 (1-1 no tempo regulamentar), da primeira fase da Taça da Liga

A imagem: "Hoje era importante darmos uma boa imagem, respeitamos muito esta competição e queríamos muito seguir em frente, até porque nesta fase não há uma única equipa preparada. Penso que estamos no caminho certo."

O jogo: "Hoje tivemos 25 minutos muito bons, sabíamos que não conseguiríamos manter essa forma de jogar, mas corremos esses riscos e o jogo acabou por cair para nós, como podia ter caído para o Chaves."

O projeto: "Este é um projeto que começa do zero, já com uma base que vem de trás, com pessoas sérias, em que a minha quota parte e a dos jogadores era começar bem. Estamos longe de ter plantel fechado, mas com a certeza de que as pessoas à frente do clube estão a dar o seu melhor".