Jorge Costa avisa FC Porto: "Não viemos para sermos bombos da festa"

Declarações de Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto, marcado para quarta-feira (19h45), em Leiria, e relativo às meias-finais da Taça da Liga.

Jogo especial contra ex-equipa? "É um jogo especial para mim, é primeira vez que disputo a final four, e é uma oportunidade boa de fazer coisas boas. É contra o FC Porto e não escondo que é o clube do meu coração, sou portista, mas quero muito muito ganhar este jogo".

Espera erguer o troféu no sábado? "Quando eu jogava, conseguimos ganhar a Champions e a Taça UEFA. Ninguém esperava e aqui também temos que sonhar com os pés bem assentes na terra, vamos sonhar. Não é provocação nenhuma da minha parte, por vezes acontece, parece que estou a alertar o FC Porto, mas gostava de apanhar um FC Porto mais adormecido, que quando acordasse o jogo já tivesse acabado".

Agora está do outro lado: "Não é a primeira vez que jogo contra o FC Porto como treinador. O futebol é a minha paixão, o futebol faz parte da minha vida. Gosto de coisas básicas, não importa se é I ou II Liga, gosto é de trabalhar onde as pessoas me querem e sou um treinador feliz neste momento. Amanhã talvez possa ser mais feliz e isso é que me move. Estamos muito contentes e é preciso cuidado a dizer as coisas, mas estamos muito contentes, foi um feito histórico chegar aqui. Viseu está ao rubro e vamos aproveitar, mas não viemos para sermos bombos da festa. Se pudermos, vamos tentar algo mais, mas temos consciência. Não posso dizer as coisas de outra forma".

Preparou os penáltis? "Não preparei, mas não foi por nada de especial".