Jogo entre V. Guimarães e Leixões vai decorrer à porta fechada

Bancadas do Estádio D. Afonso Henriques estarão vazias no duelo entre V. Guimarães e Leixões

Clube vimaranense foi punido pela ausência de som das gravações do sistema de videovigilância do recinto, relativas ao duelo com o FC Porto, da 21.ª jornada da I Liga 2019/20

Punido, em 10 de maio, com um jogo à porta fechada, o V. Guimarães vai cumprir o castigo imposto pelo Conselho de Disciplina da FPF no próximo dia 26 de julho, quando receber a visita do Leixões, no Estádio D. Afonso Henriques, relativo à primeira fase da Taça da Liga 2021/22.

"Informamos que o jogo n.º 301 da Allianz CUP da época desportiva 202I-22, a disputar entre as equipas da Vitória SC e da Leixões SC, no dia 26 de julho, pelas 20h15, com transmissão Sport TV, será realizado à porta fechada, nos termos no n.o 3, do artigo 46.o do RD", pode ler-se num comunicado publicado, esta quarta-feira, pela Liga de Clubes.

O V. Guimarães havia sido castigado, há dois meses, com mais um jogo à porta fechada devido à ausência de som das gravações captadas pelo sistema de videovigilância (CCTV) do recinto vimaranense, relativas ao duelo com o FC Porto, da 21.ª jornada da I Liga 2019/20.