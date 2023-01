João Pinheiro a caminho do sétimo FC Porto-Sporting: recorde os anteriores

Redação com Lusa

Nos seis jogos entre FC Porto e Sporting, três foram em jogos do campeonato no Dragão, com dois empates e uma vitória dos portistas, dois foram na Taça da Liga, meias-finais e final, e um nas "meias" da Taça de Portugal

O árbitro João Pinheiro vai dirigir pela sétima vez um jogo entre Sporting e FC Porto, no sábado, na final da Taça da Liga, a segunda da sua carreira, revelou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro da associação de Braga, de 35 anos e internacional desde 2016, vai ter como assistentes no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, Rui Cidade e Nélson Pereira, o quarto árbitro vai ser Cláudio Pereira, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Tiago Martins, coadjuvado por Fábio Melo e João Bessa Silva.

Leia também Benfica Brooks de volta à Alemanha: saiba quanto vai render ao Benfica Central já deixou o plantel encarnado para reforçar o Hoffenheim numa ligação válida até 2024. Uma verba em torno do meio milhão de euros e a poupança de salários resultam de mais uma saída do plantel. Desde o início do ano, é o terceiro central negociado, depois de Conti e João Victor.

Será o sétimo jogo de João Pinheiro entre 'dragões' e 'leões', mas o árbitro natural de Vila Nova de Famalicão estará no seu oitavo jogo entre 'grandes', depois de ter arbitrado já esta época o FC Porto-Benfica (0-1), da Liga Bwin.

Nos seis jogos entre FC Porto e Sporting, três foram em jogos do campeonato no Dragão, com dois empates e uma vitória dos portistas, dois foram na Taça da Liga, meias-finais e final, e um nas "meias" da Taça de Portugal.

Nas taças, João Pinheiro esteve no apuramento do Sporting na meia-final da Taça da Liga em 2020/21 (2-1) e no triunfo do FC Porto em casa na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal de 2017/18 (1-0).

Leia também Sporting Porro já prepara as malas: nova reunião hoje e entendimento quase fechado Tottenham voltou à carga mas ainda não cumpriu as exigências que permitem o acordo. Esta quinta-feira há uma nova ronda de conversações. Tiveram ontem lugar negociações entre representantes dos leões, do clube inglês e intermediários para tentar concluir a operação que levará o lateral-direito espanhol para os spurs.

No sábado, em Leiria, será a segunda final de João Pinheiro entre FC Porto e Sporting, depois de ter estado na decisão, então em Braga, na época de 2018/19, que os "leões" venceram no desempate por grandes penalidades.

Fernando Andrade marcou para o FC Porto, aos 79 minutos, e Bas Dost igualou para o Sporting, já nos descontos, aos 90+2, levando a decisão para os penáltis.

O clássico entre Sporting, quatro vezes vencedor da Taça da Liga, incluindo as duas últimas, e FC Porto, que procura o primeiro título na prova na sua quinta final, está marcado para sábado, às 19:45, em Leiria.

Os 'leões' chegaram à sua sétima final ao vencerem o Arouca, por 2-1, na terça-feira, um dia antes de os 'dragões' baterem o Académico de Viseu, por 3-0, na segunda meia-final da 16.ª edição da competição.