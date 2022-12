João Pedro Sousa: o adeus à Taça da Liga e o mercado

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após o triunfo por 1-0 frente ao Estoril, para o Grupo H da Taça da Liga.

O triunfo: "Todas as vitórias são importantes, independentemente do contexto. Estamos contentes pela vitória e pelo jogo que fizemos, mas fundamentalmente porque voltámos a conseguir reproduzir em jogo o que temos vindo a treinar."

Futuro: "Deixa-nos mais otimistas para a reentrada no campeonato. Temos a noção de que temos trabalho - temos de recuperar jogadores, temos de ir ao mercado. O mercado de inverno é muito complexo, mas sabemos exatamente o que precisamos."

Baixa no ataque: "O nosso processo ofensivo dependia muito de um jogador com as características do Puma Rodríguez, perdendo-o ficamos um pouco débeis nessa zona. Já tínhamos perdido o Théo no início da época, portanto são duas baixas importantes."