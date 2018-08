Recorde o sorteio da fase de grupos da Taça da Liga

Acompanhe AO MINUTO o sorteio da fase de grupos da Taça da Liga, já com a presença de FC Porto, Benfica, Sporting e Braga.

12:21 - Está terminado o sorteio. Confira a constituição dos grupos:

- Grupo A: Benfica, Rio Ave, Aves e Paços de Ferreira;

- Grupo B: Braga, Tondela, V. Setúbal e Nacional;

- Grupo C: FC Porto, Chaves, Belenenses e Varzim.

- Grupo D: Sporting, Marítimo, Feirense e Estoril.

12:20 - Por fim, o Sporting, que fica no grupo D, com Marítimo, Feirense e Estoril.

12:19 - O Braga vai jogar no grupo B, com Tondela, V. Setúbal e Nacional.

12:18 - O Benfica vai jogar no grupo A, com Rio Ave, Aves e Paços de Ferreira

12:17 - O FC Porto vai jogar no grupo C, com Chaves, Belenenses e Varzim

12:17 - O Marítimo fica no grupo D, com Feirense e Estoril.

12:16 - É sorteado o Chaves, que vai jogar no grupo C, com Belenenses e Varzim.

12:15 - O grupo A passa a contar com o Rio Ave, além de Aves e Paços de Ferreira.

12:15 - O Tondela fica colocado no grupo B, com V. Setúbal e Nacional.

12:14 - O V. Setúbal vai disputar o grupo B, com o Nacional.

12:13 - O Belenenses fica colocado no grupo C, com o Varzim.

12:13 - É sorteado o Aves, que vai jogar no grupo A, com o Paços de Ferreira.

12:12 - O Feirense fica no grupo D, com o Estoril.

12:12 - O Estoril vai jogar no grupo D.

12:11 - O Varzim fica colocado no grupo C.

12:10 - O Paços de Ferreira vai para o grupo A.

12:10 - É sorteado o Nacional, que vai para o grupo B.

12:07 - É sorteada a grelha 2 do calendário, qeu vai definir o alinhamento das jornadas.

12:06 - Confira a constituição dos quatro potes do sorteio:

- Pote 1: os clubes classificados entre o 1º e o 4º lugar na época transata na Liga NOS: FC Porto, Benfica, Sporting e Braga;

- Pote 2: os quatro clubes apurados na 2ª fase melhor classificados nos respetivos campeonatos na época anterior, preferindo os que então estavam na I Liga : Rio Ave, Chaves, Marítimo e Tondela;

- Pote 3: os 4 clubes apurados na 2ª fase melhor classificados nos respetivos Campeonatos na época anterior a seguir aos clubes integrantes do Pote 2, preferindo os que então estavam na I Liga: Belenenses, Aves, V. Setúbal e Feirense;

- Pote 4: os restantes quatro clubes apurados na 2ª fase: Paços de Ferreira, Estoril, Nacional e Varzim.

12:02 - A final four voltará a ser disputada no Estádio Municipal de Braga, entre 19 e 26 de janeiro.

12:01 - Neste momento são explicados os procedimentos do sorteio.

11:45 - Aves, Marítimo, Belenenses, Chaves, Feirense, Nacional, Rio Ave, Tondela, Paços de Ferreira, Estoril e Varzim são as 11 equipas que superaram a segunda fase da Taça da Liga para estarem no sorteio desta sexta-feira.

11:43 - FC Porto, Benfica, Sporting e Braga, os quatro primeiros classificados da I Liga em 2017/18, serão distribuídos pelos quatro grupos e juntam-se ao V. Setúbal, que ficou isento, e às restantes 11 equipas que se apuraram na segunda fase da competição.

11:40 - Bom dia. Decorre esta sexta-feira, na sede da Liga de clubes, no Porto, o sorteio da fase de grupos da Taça da Liga. O início está marcado para as 12h00. Acompanhe EM DIRETO em www.ojogo.pt.