Confira a constituição dos grupos da Taça da Liga

Coimbra , 11/7/18 - Reportagem esta tarde no Convento de S . Francisco no Sorteio da 1ª e 2ª da Taça da Liga Foto : Vencedor 4º Jogo 1ª Fase ( Fernando Fontes / Global Imagens )

O FC Porto, campeão em 2017/18, defronta Chaves, Belenenses e Varzim; no grupo A, Benfica defronta Rio Ave, Aves e Paços de Ferreira; no grupo B, o Braga joga com Tondela, V. Setúbal e Nacional; o Sporting ficou no grupo D com Marítimo, Feirense e Estoril

O sorteio da fase de grupos da próxima edição da Taça da Liga, que se realizou esta manhã no auditório João Aranha, na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, no Porto, ditou que o FC Porto, campeão nacional em 2018/19, vai jogar no grupo C, com Chaves, Belenenses e Varzim.

O Benfica ficou inserido no grupo A e defrontará Rio Ave, Aves (vencedor da Taça de Portugal 2017/18) e Paços de Ferreira. No grupo B, o Braga - terceiro cabeça de série a sair no sorteio apresentado por Vanda Cipriano e Pedro Bessa, representantes da Direção de Comunicação da Liga presidida por Pedro Proença - discutirá a passagem à fase seguinte com Tondela, Vitória de Setúbal e Nacional. No grupo D, o Sporting encontrará Marítimo, Feirense e Estoril.