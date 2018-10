Capucho regressa ao Dragão: "Vai ser um jogo divertido"

Depois de ter feito carreira no FC Porto, regressa como treinador do Varzim, sem nada a perder na Taça da Liga.

Capucho está de volta ao FC Porto, o clube onde viveu bons momentos como futebolista e que surge como próximo adversário do agora treinador do Varzim, no segundo escalão. "Vai ser um jogo divertido, sentir a atmosfera naquele estádio com um ambiente de Champions", comentou, esta terça-feira, em conferência de imprensa, a propósito do encontro da segunda jornada da terceira fase da Taça da Liga, marcado para amanhã (19 horas): "Para jogar com equipas deste nível, precisamos de ser melhores do que temos sido. Quero que os jogadores se divirtam"

"Somos outsiders no grupo, mas não vamos levar um autocarro para o Dragão e queremos criar dificuldades ao FC Porto", assegurou Capucho: "Temos de estar concentrados e organizados sem bola e tentar criar mossa no ataque, aproveitando a profundidade que o FC Porto, por vezes, permite".

O treinador do Varzim acredita que, caso Sérgio Conceição prescinda de alguns habituais titulares, como fez recentemente, na eliminatória da Taça de Portugal com o Vila Real, dos distritais, o desafio poderá simplificar-se um bocadinho, mas não muito: "Se o FC Porto jogar com uma equipa aproximada da que jogou na Taça de Portugal, abre-se-nos uma possibilidade, mas, convém não esquecer que as segundas linhas do FC Porto têm jogadores internacionais de top".

Sem nada a perder na Taça da Liga, os poveiros desfrutam e fazem contas à final a quatro que define o campeão de inverno: "Não era esse o objetivo inicial, mas, temos o direito de sonhar".