Pedro Proença, presidente da Liga, apresentou a fase final da prova que se disputará na Cidade Europeia do Desporto, de 20 a 27 de janeiro, entre V. Setúbal, Sporting, Oliveirense e FC Porto

O presidente da Liga, Pedro Proença, apresentou a "final four" da Taça da Liga, em Braga, Cidade Europeia do Desporto que acolherá uma série de eventos relacionados com a competição durante o espaço de uma semana, de 20 a 27 de janeiro, sob o lema "diversidade e integração". Qualificados para as meias-finais estão, recorde-se, V. Setúbal, Oliveirense, Sporting e FC Porto.

"Vamos ter um conjunto de atividades únicas e um formato que iniciámos há um ano, que marca o panorama do futebol em Portugal no final do mês de janeiro, com quatro equipas que ganham privilégio de estar na fase final de uma competição única. A todos boa sorte, com a certeza de que vai ser com fair play. Só um poderá suceder ao Moreirense, o último campeão de inverno, e só uma teve privilégio de já ter sido campeã, o V. Setúbal", recordou Pedro Proença, que completou: "É uma prova revitalizada e dirigida aos adeptos, em formato de sucesso que será para ficar. É a pensar nos adeptos que fizemos a 'final four'. E lançaremos ainda a Fundação da Liga Portugal. Queremos uma semana para recordar!"

Refira-se que será criada uma fanzone no centro de Braga, com concertos, e-sports, jogo de lendas, torneios inter-escolas, freestyle, corrida do adepto... Ou seja, animação não faltará durante toda a semana.