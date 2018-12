As contas do apuramento que FC Porto, Chaves e até Varzim podem fazer

Braga, que será o anfitrião da final four, em janeiro, Benfica e Sporting já garantiram a presença na fase decisiva da Taça da Liga

O FC Porto vai tentar ser hoje o último dos 'grandes' a garantir presença na fase final da Taça da Liga de futebol, precisando de vencer em casa do Belenenses SAD, na última jornada do grupo C.

Depois do Braga, que será o anfitrião da final four, em janeiro, Benfica e Sporting terem já garantido a presença na fase decisiva da prova, é a vez do FC Porto tentar a qualificação, sendo que o triunfo é suficiente, mas os comandados de Sérgio Conceição terão de controlar o andamento do resultado do outro encontro, já que estão com o mesmo número de pontos do Chaves e a diferença de golos é o primeiro fator de desempate.

O FC Porto lidera o respetivo grupo da Taça da Liga, mas na realidade nenhum dos três possíveis apurados (Chaves e Varzim são os outros) depende de si próprio. Se o FC Porto perder nunca se apurará. Se empatar precisa que Chaves e Varzim empatem em Trás-os-Montes. Se vencer tem de o fazer pelos mesmos números dos flavienses. Até pode ganhar por menos um golo de diferença, mas se isso acontecer a diferença de golos fica igual e recorre-se depois a quem tem mais golos marcados. Por esta altura é o FC Porto, mas no final da jornada pode ser o Chaves, se o jogo para lá do Marão der numa chuva de golos. Os dragões sabem é que têm de jogar e estar com os ouvidos em Trás-os-Montes. E que, não perdendo, "basta" fazer o mesmo resultado que o rival mais direto.

Enquanto flavienses e azuis e brancos estão a um triunfo de puderem apurar-se, ficando depois dependentes do número de golos marcado, o Varzim, da II Liga, que atua em casa do Desportivo, também aspira à fase final, precisando de vencer o seu encontro e esperar que o FC Porto não vença o Belenenses.